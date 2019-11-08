Sahil Güvenlik Komutanlığı: Son bir haftada 1035 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı: Son bir haftada 1035 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından, son bir haftada 1035 düzensiz göçmenin yakalandığı, iki göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı bildirildi.

08.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:14
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Son bir haftada 1035 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından, son bir haftada 1035 düzensiz göçmenin yakalandığı, iki göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 1-7 Kasım'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 34 olayda, 1035 düzensiz göçmenin yakalandığı, iki göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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