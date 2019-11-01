Sahil Güvenlik Komutanlığı: "Son 1 haftada 2 bin 406 düzensiz göçmen yakalandı"

01.11.2019 17:20

Sahil Güvenlik Komutanlığından, son bir haftada 2 bin 406 düzensiz göçmenin yakalandığı, 2 göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı bildirildi.

Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 25-31 Ekim'de yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, son bir haftada meydana gelen 76 olayda, 2 bin 406 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Kaynak: AA