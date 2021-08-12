Sahil Güvenlik Komutanlığı: Selde mahsur kalan 336 kişi tahliye edildi
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Sahil Güvenlik Komutanlığı: Selde mahsur kalan 336 kişi tahliye edildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı: Selde mahsur kalan 336 kişi tahliye edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAHİL Güvenlik Komutanlığı; Sinop, Bartın ve Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde mahsur kalan toplam 336 kişinin hava ve kara unsurları ile güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.

SAHİL Güvenlik Komutanlığı; Sinop, Bartın ve Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde mahsur kalan toplam 336 kişinin hava ve kara unsurları ile güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, sel felaketinde mahsur kalan vatandaşların tahliyesi çalışmalarına ilişkin açıklama yayımladı. Tüm unsurların aralıksız çalıştığı bildirilen açıklamada, "Ülkemizin Sinop, Bartın, Kastamonu illerinde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde mahsur kalan toplam 336 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı hava ve kara unsurları ile güvenli bölgelere tahliye edildi. Sel felaketinin yaşandığı illerde tahliye çalışmalarına devam eden Komutanlık, şu ana kadar, Sahil Güvenlik helikopterleri ile 51 kişiyi, kara ekipleri ile de 285 kişiyi mahsur kaldıkları yerlerden kurtararak güvenli bölgelere tahliyelerini sağladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, gerçekleştirdiği tahliyelerin yanı sıra yüzer unsurları ile denizde de arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.159 Sahil Güvenlik personeli, 3 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik korveti, 3 Sahil Güvenlik botu ve 19 lastik botla çalışmaların sürdüğü bildirilen açıklamada, "Ülkemizin Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızı tahliye etmek üzere çalışmalarına aralıksız devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizde de yüzer unsurları ile arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor" denildi.


Sahil Güvenlik Komutanlığı: Selde mahsur kalan 336 kişi tahliye edildi
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Selde mahsur kalan 336 kişi tahliye edildi
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Selde mahsur kalan 336 kişi tahliye edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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