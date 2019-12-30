Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yılbaşı tedbirleri

30.12.2019 23:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 23:24

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yılbaşı tedbirleri kapsamında 2 bin 688 personel ile sahada olacak.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı bir uçak, 79 bot ve 6 dedektör köpek ile yılbaşında güvenliği sağlayacak.

2 bin 688 personel ile sahada olacak ekiplere 3 helikopter, 21 kara aracı, 3 mobil radar timi ile 5 kolluk timi de destek verecek.

Kaynak: AA