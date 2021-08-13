Sahil Güvenlik Komutanlığı Mahsur Kalan 336 Kişiyi Kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye etmek üzere tüm unsurları ile aralıksız çalışıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye etmek üzere tüm unsurları ile aralıksız çalışıyor. Ülkemizin Sinop, Bartın, Kastamonu illerinde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde mahsur kalan toplam 336 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı hava ve kara unsurları ile güvenli bölgelere tahliye edildi. Sel felaketinin yaşandığı illerde tahliye çalışmalarına devam eden Komutanlık şu ana kadar, Sahil Güvenlik Helikopterleri ile 51 kişiyi, kara ekipleri ile de 285 kişiyi mahsur kaldıkları yerlerden kurtararak güvenli bölgelere tahliyelerini sağladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, gerçekleştirdiği tahliyelerin yanı sıra yüzer unsurları ile denizde de arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi.

Çalışmalarda 159 Sahil Güvenlik personeli, 3 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Korveti, 3 Sahil Güvenlik Botu ve 19 lastik bot görev aldı. Ülkemizin Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızı tahliye etmek üzere çalışmalarına aralıksız devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizde de yüzer unsurları ile arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Selden etkilenen bölgelerde mahsur kalan vatandaşlarımızın emniyetli bölgelere tahliyesi aralıksız olarak devam etmektedir.

Milletimizin emrindeyiz???? pic. twitter. com/t9myOOvP6P

— T. C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) August 12, 2021

Kaynak: Habermetre