Sahil Güvenlik Komutanlığı: "İzmir açıklarında başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir"
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Sahil Güvenlik Komutanlığı: "İzmir açıklarında başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir"

19.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:24
Sahil Güvenlik Komutanlığı:

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan unsurları tarafından darp edilip elleri kelepçelenerek can salı veya lastik bot olmaksızın doğrudan denize bırakılan 7 göçmenden 3'ünün kurtarıldığını, 1'inin hastanede hayatını kaybettiğini, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan unsurları tarafından darp edilip elleri kelepçelenerek can salı veya lastik bot olmaksızın doğrudan denize bırakılan 7 göçmenden 3'ünün kurtarıldığını, 1'inin hastanede hayatını kaybettiğini, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kayıp göçmen için arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "19 Mart 2021 tarihinde saat 02.55'de İzmir ili Çeşme ilçesi önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarının alınması üzerine olay mahalline sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından denizde tespit edilen 2 düzensiz göçmen alınmış ve göçmenlerden 1'inin bilincinin kapalı olması sebebiyle derhal Çeşme Limanı'na intikal ettirilerek, 112 Acil Sağlık personeline teslim edilmiştir. Bahse konu düzensiz göçmenin hastanede hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır. Eş zamanlı olarak olay mahalline derhal ilave 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiş ve bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 2 kişi Boğaz adası üzerinde tespit edilerek kurtarılmış, 2 düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alınmıştır. Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda Yunanistan unsuru tarafından ellerinin plastik kelepçeler ile kelepçelenerek darp edildikleri, eşyalarına el konulduğu, herhangi bir can salı veya lastik bot olmaksızın doğrudan denize bırakıldıkları ve toplam 7 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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