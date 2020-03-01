Sahil Güvenlik Komutanlığı göçmenleri denizde yalnız bırakmıyor

01.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 01.03.2020 22:55

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Avrupa'ya geçmek üzere lastik botlarla denize açılan göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gece gündüz hazırlıklı durumda beklendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Avrupa'ya geçmek üzere lastik botlarla denize açılan göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gece gündüz hazırlıklı durumda bekliyoruz. Deniz yolu ile Yunanistan'a geçmek üzere denize açılan göçmenler, Yunanistan karasularına girdiklerinde, Yunan Sahil Güvenlik Botları tarafından orta hatta sürükleniyor, göçmenlerin botlarının benzin hortumları kesilerek hareket etmelerine engel olunuyor. Denizin ortasında hareketsiz halde kalan ve olumsuz deniz koşullarında çaresizliğe terk edilen göçmenlere Sahil Güvenlik Teşkilatı olarak el uzatıyoruz, yaşanan tüm gelişmelere rağmen onları yalnızlığa terk etmiyoruz." ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA