Sahil Güvenlik komutanlığı ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada
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Sahil Güvenlik komutanlığı ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada

Kadıköy-Beşiktaş vapur iskelesinde denize düşen kedinin imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.

17.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:40
Sahil Güvenlik komutanlığı ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada

Kadıköy-Beşiktaş vapur iskelesinde denize düşen kedinin imdadına ekipleri yetişti. Dalış timi ekiplerinin kediyi kurtarma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kadıköy-Beşiktaş vapur iskelesinde dün gece 2.30 civarında denize kedi düştü. Kediyi gören vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış timi ekipleri harekete geçti. Kedinin bulunduğu yere gelen dalış timi ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İskelenin içine giren dalış timi ekipleri kediyi güvenli bir şekilde dışarı çıkartıp, orada bekleyen vatandaşa teslim etti. Kedinin karaya çıkarılma anı da kameraya yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Sahil Güvenlik komutanlığı ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada
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