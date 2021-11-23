KIRKLARELİ - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizdeki karacayı kurtardı - Haberler
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KIRKLARELİ - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizdeki karacayı kurtardı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde denizde fark edilen karaca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde denizde fark edilen karaca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denetim faaliyetleri sırasında, yüzerek karaya doğru ilerleyen karacayı fark etti. Ekipler, karacayı denizden çıkarıp kuruttu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, en küçük geyik türü olan karacayı, sağlık durumunu kontrol ettikten sonra longoz ormanına bıraktı.

KIRKLARELİ - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizdeki karacayı kurtardı

KIRKLARELİ - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizdeki karacayı kurtardı

KIRKLARELİ - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizdeki karacayı kurtardı

KIRKLARELİ - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizdeki karacayı kurtardı

KIRKLARELİ - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizdeki karacayı kurtardı

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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