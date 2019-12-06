Sahil Güvenlik Komutanlığı: Bir haftada 698 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı: Bir haftada 698 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada 698 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

06.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:44
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Bir haftada 698 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada 698 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 29 Kasım- 5 tarihlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 23 olayda 698 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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