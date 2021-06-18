Sahil Güvenlik Komutanlığı 39 Yaşında
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Sahil Güvenlik Komutanlığı 39 Yaşında

Sahil Güvenlik Komutanlığı 39 Yaşında
Habermetre - Haberler | Toplum

18 Haziran Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü nedeniyle Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Bn. Ercan Oran ve Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı personeli, Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret ettiler.

18 Haziran Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü nedeniyle Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Bn. Ercan Oran ve Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı personeli, Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret ettiler.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Bn. Ercan Oran ve beraberindekilerle bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, Sahil Güvenlik Komutanlığının 39'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ziyarette; Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Bn. Ercan Oran, Sahil Güvenlik Komutanlığının 39. kuruluş yıl dönümünü kapsamında yapılacak olan etkinliklerle ilgili Vali İlhami AKTAŞ' a bilgi verdi.

Bu anlamalı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali İlhami AKTAŞ, Üç tarafı denizlerle çevirili olan ülkemizde, Sahil Güvenlik Komutanlığının, deniz güvenliğini ve emniyetini sağlamak için özverili bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, göstermiş oldukları başarılı çalışmalarından dolayı Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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