Sahil Güvenlik Komutanlığı 38 yaşında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yerlikaya mesajında, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de sahil ve karasularının emniyetinin sağlanması ve milli çıkarların korunmasında en büyük güvencenin Sahil Güvenlik teşkilatı olduğunu ifade etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının çalışma ve başarılarına değinen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mavi Vatan'ımızın koruyucuları, teknolojiye uyumu, harekat kabiliyeti, yasadığı göç ve kaçakçılığı önleme, arama kurtarma faaliyetleri ve deniz kirliliği ile mücadeledeki başarılarıyla dünyaya örnektir. İki deniz ve iki kıta arasında medeniyetimizin baş şehri İstanbul'umuzun sahil ve kıyılarının güvenliği için 38 yıldır fedakarca görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve kıymetli mensuplarını en kalbi duygularımla kutluyorum, görevlerinde başarı diliyorum. Bu vesileyle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milletimizin huzur ve güveni ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Denizlerinizin sakin, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun."

Kaynak: AA