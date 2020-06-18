Sahil Güvenlik Komutanlığı 38 yaşında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tuğamiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tuğamiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kabulde, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevine getirilen Ömer Toraman, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcıları Tuğamiral Cengiz Fitoz ve Albay Cengiz Ünver ile sahil güvenlik personeli yer aldı.

Bakan Soylu, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet teşkilatlarının sadece kanunla parayla ve kadro cetvelleriyle kurulmadığını, temellerinde yüksek ruhun yattığını söyledi.

Türk Sahil Güvenlik Tes¸kilatı'nın, 8 bin 484 kilometre kıyı s¸eridi ve 378 bin kilometrekare, Türkiye'nin kara yüz ölçümünün yarısına eşit olan 3 büyük denizde ve

bir iç denizde görev yaptığına işaret eden Soylu, teşkilatın, ?mesaisinin ve kapasitesinin yaklas¸ık yüzde 70'inin göç meselesiyle ilgili olduğunu kaydetti.

"Sizlere minnettarız ve mütes¸ekkiriz"

Botlardaki ve sahadaki sahil güvenlik personeline seslenen Soylu, "Buradan tüm bu zorluklarınızı, insanlık için neler yaptığınızı, fedakarlıklarınızı görüyoruz, biliyoruz, takip ediyoruz. Bunun için sizleri takdir ediyoruz, sizlere minnettarız ve mütes¸ekkiriz. Bu yükü azaltmak için de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Soylu, 2016'da 5 bin 7 personeli bulunan Komutanlığın, bugün yüzde 30'luk artıs¸la 6 bin 503 personele sahip olduğunu, 2016'da yüzde 71 olan profesyonelles¸me oranının da yüzde 99,5 seviyesine çıktığını bildirdi.

"SGRS'de 13 istasyon kuruldu"

Koy sayısı fazla olan Ege Denizi'nde,

göçmen ve digˆer kaçakçılık türlerinin etkin takibinde ?hava araçlarından ciddi s¸ekilde istifade ettiklerini ve ?bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Keza dijital teknolojiler noktasında, Türkiye'nin bana sorarsanız vizyon niteligˆindeki güvenlik sistemlerinden birisi, SGRS adını verdigˆimiz Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi ile denizlerimizin her santimetrekaresini gözleyebilme kabiliyeti

kazanıyoruz. Halen 13 istasyon kuruldu, digˆerlerinin çalıs¸maları devam etmektedir. Bunun yanı sıra Kaan sınıfı yüksek süratli botlarımızın sayısı da artırılarak, hızlı ve etkin bir müdahale kapasitesine ulas¸tık ve

bunu gelis¸tirmeye devam ediyoruz. Halihazırda sadece Ege Denizi'nde her gün ortalama 22 sahil güvenlik botu ve ?5 mobil radarla yaklas¸ık 350 ile 500 saat arası görev yapılmaktadır. Bunun yanı sıra 3 helikopter ve kes¸if uçagˆıyla da Ege Denizi

7/24 gözlem altında tutulmaktadır."

Sahil güvenlik ile emniyet ve jandarma birimlerinin arasındaki yüksek uyuma dikkati çeken Soylu, akıllı yüzer unsurların ve korvetlerin kapasitesinin artırılmasının, uluslararası operasyon kabiliyetini olumlu etkilediğini ifade etti.

Sahil güvenliğin, jandarma ve emniyet tes¸kilatlarıyla ortak operasyonlara imza attığına işaret eden Soylu, "Sadece 2019'da 7 tanesi digˆer birimlerle ortak olmak üzere

14 uyus¸turucu operasyonu yapılmıs¸tır. Yine sadece 2019'da 662 arama kurtarma faaliyeti yapılmıs¸, 4 bin 592 kis¸i ve 184 tekne kurtarılmıs¸tır. Geçen yıl Sahil Güvenlik Komutanlıgˆımızca yakalanan düzensiz göçmen sayısı 60 bin 97 kis¸idir. Sadece bu rakamlar bile nasıl bir sorumluluk altında oldugˆumuzun bir göstergesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin çok köklü kültür, yüksek kapasite ve tecrübeye sahip güvenlik kurumlarının bulunduğunu ifade eden Soylu, bu kurumlara sahip çıktığı, gelis¸mesi için her türlü destegˆi sagˆladığı için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Soylu, "Türk Sahil Güvenlik Tes¸kilatı, bu ülkenin 21. yüzyılın meselelerine attıgˆı küresel bir imzadır. Bizler için tam anlamıyla bir gurur ve iftihar vesilesidir." dedi.

"105 bot daha envantere katılacak"

Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterine gelecek zaman dilimi içinde 105 botun daha katılacağını belirten Soylu, bu botların gelmesi ve Sahil Gözetleme Radar Sisteminin tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle Komutanlığın, kıyı şeridi ve sorumluluğundaki deniz sahasında "kuş uçurtmayacağı"nı bildirdi.

Teşkilata emek veren herkese teşekkür eden, şehit ve gazileri rahmet ve s¸ükranla andığını belirten Soylu, Sahil Güvenlik Tes¸kilatının 38. yas¸ gününü kutladı.

"Gayret ve azimle çalışıyoruz"

Tuğamiral Kendir ise genç ve gelişen bir komutanlık olduklarını aktararak gayret ve azimle çalıştıklarını söyledi.

Kendir, komutanlığın gelecek yıllarda çok daha gelişmiş ve güçlü bir komutanlık olarak nice kuruluş yıl dönümleri görmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA