Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 Komutanlar Toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 Komutanlar Toplantısı gerçekleştirildi.
27.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:04
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 Komutanlar Toplantısı gerçekleştirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, toplantıya ilişkin fotoğraflara yer verildi.
Toplantıda 2019'da yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği, 2020'de yapılacak çalışmaların planlandığı öğrenildi.
Kaynak: AA