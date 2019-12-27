Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 Komutanlar Toplantısı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 Komutanlar Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 Komutanlar Toplantısı gerçekleştirildi.

27.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:04
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 Komutanlar Toplantısı

İçişleri Bakanı 'nun başkanlığında 2019 Komutanlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının hesabından yapılan paylaşımda, toplantıya ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Toplantıda 2019'da yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği, 2020'de yapılacak çalışmaların planlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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