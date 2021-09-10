Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral kendir, Van'da
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Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral kendir, Van'da

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral kendir, Van'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Van Ferit Melen Havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın tarafından karşılanan Tümamiral Kendir, ilk olarak Vali Bilmez başkanlığındaki asayiş toplantısına katıldı. Toplantı sonrası Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı yerleşkesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı karargahını ziyaret eden Vali Bilmez, Tümamiral Kendir ve beraberindekiler, daha sonra Edremit marinada bulunan ve 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle Van Gölü'ndeki güvenliğin sağlanması için göreve başlayan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına geçti. Botlarda inceleme yapan Tümamiral Kendir, Van Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Fırat Aslan'dan bilgi aldıktan sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın konuşlanacağı alanda da incelemelerde bulundu. Tümamiral Kendir, incelemelerinin ardından Vali Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, bir süre Vali Mehmet Emin Bilmez ile Valilik makamında görüştü. Ziyaret karşılıklı hediye takdimiyle son buldu. Program, sahil güvenlik botuyla Van Gölü üzerinde tur atılmasıyla son buldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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