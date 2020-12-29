Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Kendir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Kendir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2020 08:53 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:05

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kendir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" başlıklı fotoğrafını oylayan Kendir, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Kendir, yaptığı açıklamada, bu yılki oylamada geçen yıla göre daha güzel yakalanmış fotoğraf karelerinin olduğunu söyledi.

2020'de pek çok olay yaşandığına dikkati çeken Kendir, "Bu kadar çok olay olunca da fotoğraf kareleri daha dolu oluyor. Arkadaşlarınız da maharetlerini ortaya koyunca gerçekten mükemmel kareler çıkmış. Bazı kareler tabi üzüyor, çok trajik kareler de var, bazıları da insanların umutlarını sergiliyor. Teşekkür ederiz arkadaşlarınıza." ifadelerini kullandı.

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Kendir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Kendir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Kendir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Kendir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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