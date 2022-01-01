Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Vali Su'yu ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Vali Su'yu ziyaret etti

Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Vali Su'yu ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Mersin'e gelen Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Mersin'e gelen Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Tümamiral Ahmet Kendir'e Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek eşlik etti. Ziyarette ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzalayan Tümamiral Kendir, ardından valilik makamına geçerek Vali Ali İhsan Su ile bir süre görüştü. Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tümamiral Kendir'e teşekkür etti. Tümamiral Kendir ise gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Ali İhsan Su'ya teşekkürlerini iletti. - MERSİN

Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Vali Su'yu ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title