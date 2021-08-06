Sahil Güvenlik Grup Komutanı Sezgin'den Vali Çeber'e Veda Ziyareti

Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Dr. Murat Sezgin, Rize Valisi Kemal Çeber'e veda ziyaretinde bulundu.

Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Dr. Murat Sezgin, Rize Valisi Kemal Çeber'e veda ziyaretinde bulundu.

Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanı olarak atanan Yarbay Dr. Murat Sezgin'e, ziyaretinde Doğu Karadeniz Grup Komutanı olarak atanan Binbaşı Harun Kınalı ve Rize Sahil Güvenlik Bot Komutanı Astsubay Mustafa Kürşat Taştan eşlik etti.

Vali Çeber, Yarbay Sezgin'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "ilimiz ve ülkemiz için çok değerli hizmetleri bulunan komutanımızın yeni görevinde de başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Bu vesile ile Yarbay Murat Sezgin'e ve Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na atanan Binbaşı Harun Kınalı'ya bundan sonraki yaşamlarında ve yeni görevlerinde başarılar dilerim" dedi.

Kaynak: Habermetre