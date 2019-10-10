Sahil Güvenlik ekipleri göz açtırmadı

10.10.2019 16:09

Aydın'ın Didim ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Bir gecede 3 ayrı operasyon düzenleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu 120 düzensiz göçmeni yakalayarak İl Göç İdaresi'ne teslim etti.



Dün gece Güney Ege'de görev icra eden ekiplerin mobil radarına Didim Tekeağaçburnu bölgesinde lastik bot ile yasadışı yollardan yurt dışına terk etme hazırlığında olan bir grup takıldı. Bölgeye giden güvenlik güçleri 44 düzensiz göçmeni yakalayarak gözaltına aldı.



Gece saat 03: 00 sıralarında ise Panayır Adası güneyinde lastik bot ile karşılaşan Sahil Güvenlik ekipleri bot içerisindeki 37 kişiyi de yakaladı. Sabaha karşı 04: 15 sıralarında yine Tekeağaçburnu açıklarında başka bir lastik bot daha yakalayan ekipler bu bottta da 39 düzensiz göçmen yakaladı.



Bir gecede gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda yakalanan ve aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu 120 kişi Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA