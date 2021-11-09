Sahil Güvenlik ekipleri 172 kaçak göçmeni kurtardı

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çeşme, Dikili ve Foça ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 172 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Kasım saat 07.00'de Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, lastik botta mahsur kalan 16 düzensiz göçmeni kurtardı.