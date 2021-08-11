Sahil Güvenlik ekibi yangından kaçarak denize atlayan köpeği böyle kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sahil Güvenlik ekibi yangından kaçarak denize atlayan köpeği böyle kurtardı

Sahil Güvenlik ekibi yangından kaçarak denize atlayan köpeği böyle kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını sırasında alevlerden kaçarak denize atlayan köpeği Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını sırasında alevlerden kaçarak denize atlayan köpeği Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Türkiye'nin güney sahilinde günlerdir devam eden orman yangınları bir çok canlıyı olumsuz etkiledi. Muğla'nın Marmaris ilçesi de yangından etkilenen bölgeler arasındaydı. Rutin devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, yanan bölgeden kaçarak denize atlayan bir köpeği gördü ve müdahale etti. Köpeğe zarar vermeden denizden çıkaran ekipler, daha sonra köpeği tekneye alarak kuruttu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz.'
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır.'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Bülent Turan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Yusuf Güney Demet Akalın
Spor Mesut Özil Merve Çoban Caner Erkin Fatih Terim Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sahil Güvenlik ekibi yangından kaçarak denize atlayan köpeği böyle kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 01:07:22. #1.16#

title