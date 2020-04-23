Sahil Güvenlik, adada mahsur kalan 9 Afgan'ı kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sahil Güvenlik, adada mahsur kalan 9 Afgan'ı kurtardı - Haber
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Afganistan, Türkiye, 3. Sayfa, Haber

Sahil Güvenlik, adada mahsur kalan 9 Afgan'ı kurtardı

Kaş Sahil Güvenlik Komutanlığı, Meis Adası'nın karşısında bulunan Türkiye'ye ait Başak ve Kara Ada'da yardım talebinde bulunan 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni kurtararak Kaş'a getirdi.

23.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:52
Sahil Güvenlik, adada mahsur kalan 9 Afgan'ı kurtardı

Kaş Sahil Güvenlik Komutanlığı, Meis Adası'nın karşısında bulunan Türkiye'ye ait Başak ve Kara Ada'da yardım talebinde bulunan 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni kurtararak Kaş'a getirdi.

Olay, bu sabah saat 5'te meydana geldi. Kaş Sahil Güvenlik Komutanlığına gelen ihbar doğrultusunda, Yunanistan'a ait Meis Adası'nın karşısında bulunan Türkiye'ye ait Başak ve Kara Ada'da yardım talebinde bulunan şahıslar olduğu tespit edildi. Kaş Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli tarafından adalara intikal edilerek 8 erkek 1 kadın olmak üzere toplam 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen kurtarılarak gerekli işlemleri için Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliğine teslim edildi.

Şahıslar ile yapılan görüşmede yurt içine illegal yollarla giriş yaptıklarını yine illegal yollarla yurt dışına çıkış yapmak için Yunanistan'a ait Meis Adası'na kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Meis Adası'na en yakın Türkiye'ye ait adalara binmiş oldukları şişme bot ile gece geç saatlerinde geçtiklerini belirten şahıslar, şişme botlarının burada yırtılması nedeniyle yardım talebinde bulunduklarını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haber
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu Haber
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haber
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haber
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haber
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı Haber
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı
Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesi diye her türlü taktiği denedi
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesi diye her türlü taktiği denedi
İran Devrim Muhafızları Komutanı: Gemilerimizin tehdit edilmesi halinde ABD savaş gemilerini vuracağız
İran Devrim Muhafızları Komutanı: Gemilerimizin tehdit edilmesi halinde ABD savaş gemilerini vuracağız
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Bangladeş'te koronavirüs nedeniyle iş bulamayan anne, saçını satıp bebeğine süt aldı
Bangladeş'te koronavirüs nedeniyle iş bulamayan anne, saçını satıp bebeğine süt aldı
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Hulusi Akar Berat Albayrak Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Hadise Fettah Can Mustafa Keser Rafet El Roman
Spor Ersun Yanal Lionel Messi Ergin Ataman Malcolm Thomas Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Çocuk Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Sahil Güvenlik, adada mahsur kalan 9 Afgan'ı kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 14:09:38. #1.14#
title