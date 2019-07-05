Sahil Güvenlik 45 düzensiz göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Foça ilçesinde bindikleri deniz taşıtı sürüklenen 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aslan Burnu önünde bir grup düzensiz göçmenin içerisinde bulunduğu lastik bot, motorundaki arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Bottaki düzensiz göçmenlerin, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talebinde bulunması üzerine, bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34'ü Afganistan, 11'i Suriye uyruklu 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA