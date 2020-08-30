Sahil Güvenliğin tekne ve plaj denetimleri turistlere güven verdi
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Sahil Güvenliğin tekne ve plaj denetimleri turistlere güven verdi

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, mavi tura çıkan tatilcilerin sağlığı için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla sıkı denetim gerçekleştiriyor.

Sahil Güvenliğin tekne ve plaj denetimleri turistlere güven verdi
30.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 30.08.2020 11:05

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, mavi tura çıkan tatilcilerin sağlığı için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla sıkı denetim gerçekleştiriyor.

Denizi, kumu, güneşi kadar hayalleri süsleyen tekne turlarıyla da öne çıkan Antalya'da, mavi turlarda da hareketlilik yaşanıyor.

Tatilcilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha dikkatli olmaları, sağlıklı ve güvenli bir tatil deneyimi yaşamaları için teknelerde ve plajlarda denetimler artırıldı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığınca, 11 botla Gazipaşa'dan Kaş ilçesine kadar yaklaşık 650 kilometrelik alanda binlerce teknede ve 141 plajda denetimler gerçekleştiriliyor.

Sürat botlarıyla tur teknelerine yanaşan ekipler, İngilizce, Rusça başta olmak üzere farklı dillerde tatilcileri maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Teknelerin ziyaretçi kapasitelerini de kontrol eden ve bir ayda 2 bin 112 teknede denetim gerçekleştiren ekipler, turistlerin sağlığı için denetimlerini sürdürüyor.

Antalya Yat Limanı Kooperatifi Başkanı Abdullah Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında teknelerin yolcu kapasitelerini azalttığını söyledi.

Personelin ve turistlerin sağlığı için gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Demircan, "Misafirlerimizi teknelere alırken mutlaka ateş ölçümünü yapıyoruz. Maskesi olmayanlara, maske veriyoruz. Yolcularımız kadar bizim de can güvenliğimiz önemli." diye konuştu.

Turistler denetimlerden memnun

Tekne turuna çıkan Rus turist Mihaela Postolachi de Türkiye'yi çok sevdiğini, daha önce 4 yıl Antalya'da yaşadığını dile getirdi.

Mavi tura çıkmayı sevdiğini anlatan Postolachi, "Burada olmaktan çok mutluyum. Personel maske takıyor, herkese maske veriliyor ve mesafeye dikkat ediliyor. Antalya'da tatil yapmak güzel ve çok güvenli. Koronavirüs için tüm tedbirler alınıyor." ifadelerini kullandı.

Eşiyle Samsun'dan tatile gelen Bünyamin Erdoğmuş ise tatile çıkmadan önce endişelendiklerini ancak tedbirleri görünce mutlu olduklarını vurguladı.

Konakladıkları otelden tura çıktıkları teknelere kadar tüm alanlarda sıkı tedbirler olduğuna değinen Erdoğmuş, "Çok rahat bir tatil geçiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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