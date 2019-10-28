Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı (1)
Rekor denemesinden detaylar Rekorun kırılması ve sevinç MERSİN - Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
28.10.2019 11:18
Rekor denemesinden detaylar
Rekorun kırılması ve sevinç MERSİN - Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
Kaynak: AA
VİDEO: Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı (1)