Şahika Ercümen'den önemli başarı

02.10.2019 17:44

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın kadınlar sabit ağırlık (CW) kategorisinde Şahika Ercümen, altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ile TSSF tarafından gerçekleştirilen organizasyonda bugün, kadın ve erkek 19 sporcunun yer aldığı sabit ağırlık kategorisi dalışları yapıldı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, 2 dakika 14 saniyede yaptığı 66 metrelik derecesiyle altın madalya kazanmayı başardı. Kadınlarda gümüş madalyayı, 2 dakika 15 saniyede yaptığı 45 metrelik dalışıyla Polonya'dan Emilia Biala ve 1 dakika 30 saniyede yaptığı 45 metrelik derecesiyle Rusya'dan Zoya Golovnya paylaştı.

Erkeklerde Matveenko birinci

Dünya Kupası'nda erkekler sabit ağırlık kategorisinin ilk sırasını, Rusya'dan Andreey Matveenko aldı.

Matveenko, 3 dakika 50 saniyede gerçekleştirdiği 120 metrelik dalışıyla adını zirveye yazdırırken, Kolombiya'dan Cristian Castano, 2 dakikada yaptığı 75 metrelik dalışıyla gümüş, Brezilya'dan Raphael Gustavo Dalmieda Vilamiu da 2 dakika 5 saniyede gerçekleştirdiği 55 metrelik dalışıyla bronz madalyaya uzandı.

Türkiye Şampiyonası'nda ilk altın madalyalar sahiplerini buldu

TSSF Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın sabit ağırlık kategorisinde altın madalyalar, Şahika Ercümen ve Ahmet Nacar'ın oldu.

Kadınlar kategorisinde 2 dakika 15 saniyede yaptığı 66.3 metrelik dalışıyla Şahika Ercümen, erkeklerde ise 58 saniyedeki 30 metrelik dalışıyla Ahmet Nacar, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, organizasyonun çok güzel başladığını belirterek, "Organizasyonun ilk gününde Dünya Kupası'nda ve Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları yürekten kutluyorum. Dalışlar 3 gün daha devam edecek. Kaş'tan dünya rekorlarının çıkacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Rusya, ABD, Polonya, Kazakistan, Kolombiya ve Brezilya'dan 5'i kadın 16 sporcu, Türkiye'den ise 7'si kadın 27 sporcu yarışıyor.

Kaynak: AA