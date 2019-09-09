Şahika Ercümen, Akyaka'da dalış yaptı

09.09.2019 12:36

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Muğla'nın "Sakin Kent"i Akyaka'da dalış yaptı.

Milli sporcu, Akyaka'daki Kadın Azmağı Deresi'nde çevre kirliliğine dikkati çekmek için Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğinin (MUSFOD) "Azmak Temiz Kalsın" projesi kapsamında düzenlediği organizasyonla bölgeye geldi.

Tekne ile Kadın Azmağı Deresini gezerek dalış gerçekleştiren Ercümen'e, su altı çekimleri için MUSFOD üyeleri de eşlik etti.

Ercümen, gazetecilere yaptığı açıklamada, suyun altının güzelliğini göstererek korunması gereken güzellikleri göstermek istediklerini dile getirdi.

Kadın Azmağı Deresi'ni "cennet gibi" diye niteleyen Ercümen, şöyle konuştu:

"İnsanlar tabii hep onun suyunun üstünün keyfini yaşamayı seviyorlar. Fakat suyun altındaki kirliliği görmüyorlar. Biz maalesef sanki suyun altına attığımızda bir şeyi yok olacak gibi düşünüyoruz ama aslında böyle bir doğal güzelliğin içinde bile hala plastik atıklar var, birçok şişe var. Tekne ile gelirken benim de gözlemleme şansım oldu." diye konuştu. Sadece burayı temizlemek oranın güzelliğini yerine getirmek anlamında değil, buradaki ekolojik dengeye de katkı sunmak. Buranın bozulmadan nesillerce devam etmesini sağlamak istiyoruz."

Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Günay ise doğal koruma alanı Akyaka Kadın Azmağı'nın büyük özen gösterilmesi gereken bir yer olduğuna dikkati çekti.

Azmağın su altı güzelliklerini ve ne kadar kirlendiğini göstermek istediklerini anlatan Günay, buraya gelen ziyaretçilerin biraz daha titiz davranması, temiz davranmasını istediklerini dile getirdi.

Encümen, öğleden sonra Azmak kıyısında çevre temizliği etkinliğine de katılacak.

Doğal akvaryum görünümünde

Özel Çevre Koruma alanında yer alan ve yüzlerce kuş türü, çok sayıda balık ve bitki türüne ev sahipliği yapan doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi, su samurlarını da bünyesinde barındırıyor.



Son yıllarda Azmak çevresinde işletme ve ziyaretçi sayısındaki artış nedeniyle meydana gelen kirliliğin önüne geçmek için girişim başlatan Muğla Sinema ve Fotoğraf Derneği "Azmak Temiz Kalsın" projesini yürütmeye başlamıştı.

Kaynak: AA