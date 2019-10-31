Şahika Encümen'den rekor

31.10.2019 19:46

DUVAR - Dalış sporcusu Şahika Ercümen paletsiz kategoride tek nefeste 90 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı. Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği denemede rekoru elde eden Encümen, Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi. Şahika, sevincini suda ekip arkadaşlarıyla paylaştıktan sonra, "Bu rekor Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde kahraman Mehmetçik'e armağan olsun" yazılı pankart açtı. (AA)