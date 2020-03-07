Sahiha Gökçen Havalimanı'ndan iki ayda 5,5 milyon yolcu geçti

07.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:55

Geçtiğimiz yılı büyümeyle kapatan Sabiha Gökçen Havalimanı 2020 yılının ilk iki ayında yolcu sayısını yüzde 6 artırarak, iki ayda 5,5 milyon yolcu geçti.

Artan yolcu talebini karşılamak için her türlü önlemleri alan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yılın ilk 2 ayında dış hat yolcusunu yüzde 21 artırdı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ocak-Şubat yolcu rakamları belli oldu. Yapılan açıklamaya göre ilk 2 ayda toplam yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 6 artarak 5.5 milyona ulaştı. İlk 2 ayda dış hat yolcu sayısı yüzde 21 artışla 2.2 milyon olarak gerçekleşti.

Sadece Şubat ayı verilerine göre aylık yolcu sayısı 2.6 milyon olurken, artış geçen yılın şubat ayına oranla yüzde 5 oldu. Şubat ayında dış hat yolcu sayısı ise yüzde 17 artarak 1 milyon 64 bin olarak gerçekleşti.

Bu arada Sabiha Gökçen'de ilk 2 ayda uçak trafiği de yüzde 3 oranında artarken, dış hat uçak trafiğinde bu artış oranı yüzde 12 olarak gerçekleşti.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Kaynak: İHA