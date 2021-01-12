Sahih-i Buhari tüm yönleriyle okurlarla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sahih-i Buhari tüm yönleriyle okurlarla buluştu

12.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:30
Sahih-i Buhari tüm yönleriyle okurlarla buluştu

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) İslami İlimler Fakültesi'nin 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlediği "Uluslararası Sahih-i Buhari Sempozyumu"ndan yola çıkarak hazırlanan "Sahih-i Buhari: Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar" kitabı okurlarla buluştu.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) İslami İlimler Fakültesi'nin 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlediği "Uluslararası Sahih-i Buhari Sempozyumu"ndan yola çıkarak hazırlanan "Sahih-i Buhari: Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar" kitabı okurlarla buluştu.

Yürüttüğü araştırma projeleriyle Türkiye'de ve dünyada bir "Araştırma Üniversitesi" olarak öne çıkma hedefini taşıyan İHÜ'nün hazırladığı kitap, farklı ülkelerden hadis alanında uzman ilim adamlarının akademik çalışmalarını içeriyor.

Türkçe, İngilizce ve Arapça makalelerden oluşan eser, Prof. Dr. Serdar Demirel, Dr. Öğretim Üyesi Hamzeh Al-Bakri ve Dr. Öğretim Üyesi Ahmad Snober'in editörlüğünde hazırlandı.

Eser, aynı zamanda büyük hadis alimi Muhammed b. İsmail el-Buhari'nin hocalarını, talebelerini, itimat ettiği ravileri, ravide aradığı şartları, tercih ettiği metinleri, bab başlıklarında ortaya serdiği fıkhi görüşleri inceleyen kapsamlı bir eser olarak okurların istifadesine sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Fahrettin Koca
Magazin Hülya Avşar Ajda Pekkan Hande Erçel Gonca Vuslateri
Spor Mesut Özil Ömer Bayram İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Kongre Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sahih-i Buhari tüm yönleriyle okurlarla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 11:47:54. #1.15#
title