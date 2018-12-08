Sahibinin Elinden Kaçan Pitbull, Çocuğu Yaraladı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, sahibinin elinden kaçan pitbull cinsi köpeğin saldırısıyla yaralandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, sahibinin elinden kaçan pitbull cinsi köpeğin saldırısıyla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde önceki gün yolda yürüyen Necmettin Gözükara (12), sahibinin elinden kaçan bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
Çevredekilerin yardımıyla köpekten kurtarılan çocuk, ambulansla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gözükara, tedavisinin ardından taburcu edildi.