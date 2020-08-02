Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa bir kişiyi yaraladı
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Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa bir kişiyi yaraladı

Sultangazi'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, pazar alanında bulunan bir kişiyi boynuzları ile vurarak yaraladı.

02.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:58

Sultangazi'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, pazar alanında bulunan bir kişiyi boynuzları ile vurarak yaraladı.

Sultangazi'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, pazara gelen Sefer Sağlam'ı boynuz darbeleri ile yaraladı. Boğa'nın vurarak yere düşürdüğü Sağlam'a anında alanda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Vatandaşların zor zapt ettiği boğa ise yakalanıp gözleri bağlandı.

Boğayı görmediğini belirten Sefer Sağlam, "Benim hiçbir şeyden haberim yok. Hayvan arkamdan çarptı. Şu an iyiyim" dedi. Olayı gören Suat Karataş ise, "Kendi hayvanıyla uğraşırken oradan bir boğa sahibinin elinden kurtuldu ve bu adamı arkadan boynuzladı. Hafif yaralandı ama kötü bir şey yok" şeklinde konuştu.

(Sümeyye İnal - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa bir kişiyi yaraladı

Kaynak: İHA

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