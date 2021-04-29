Sahibinin elinden kaçan buzağı trafikte tehlike oluşturdu
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Sahibinin elinden kaçan buzağı trafikte tehlike oluşturdu

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Kaçan buzağın trafikte koşması Aydın'da sahibinin elinden kaçan bir buzağı trafikte tehlike oluşturdu.

Kaçan buzağın trafikte koşması Aydın'da sahibinin elinden kaçan bir buzağı trafikte tehlike oluşturdu.

AYDIN - Alınan bilgiye göre, Zeybek Mahallesinde sahibinin elinden kaçtığı öğrenilen bir buzağı, İzmir-Aydın karayoluna çıktı. Trafiğin yoğun olduğu otoyol kavşağına kadar gelen buzağı, trafikte tehlikeye yol açtı. Bazı araçlar buzağının ezilmemesi için yavaş hareket etti. Bazı vatandaşlar aracından inip buzağıyı durdurmaya çalışsa da başarılı olmadı.

Sahibinin elinden kaçan buzağı trafikte tehlike oluşturdu
Sahibinin elinden kaçan buzağı trafikte tehlike oluşturdu
Sahibinin elinden kaçan buzağı trafikte tehlike oluşturdu
Sahibinin elinden kaçan buzağı trafikte tehlike oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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