Sahibinin elinden kaçan buzağı trafikte tehlike oluşturdu

Kaçan buzağın trafikte koşması Aydın'da sahibinin elinden kaçan bir buzağı trafikte tehlike oluşturdu.

Kaçan buzağın trafikte koşması Aydın'da sahibinin elinden kaçan bir buzağı trafikte tehlike oluşturdu.

AYDIN - Alınan bilgiye göre, Zeybek Mahallesinde sahibinin elinden kaçtığı öğrenilen bir buzağı, İzmir-Aydın karayoluna çıktı. Trafiğin yoğun olduğu otoyol kavşağına kadar gelen buzağı, trafikte tehlikeye yol açtı. Bazı araçlar buzağının ezilmemesi için yavaş hareket etti. Bazı vatandaşlar aracından inip buzağıyı durdurmaya çalışsa da başarılı olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun