Sahibinin elinden kaçan boğa trafiği karıştırdı
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Sahibinin elinden kaçan boğa trafiği karıştırdı

25.11.2020 21:44 | Son Güncelleme: 25.11.2020 21:48
Sahibinin elinden kaçan boğa trafiği karıştırdı

AMASYA'da sahibinin elinden kaçan boğa çevredekilere ve sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

AMASYA'da sahibinin elinden kaçan boğa çevredekilere ve sürücülere korku dolu anlar yaşattı. kimseyi yanına yaklaştırmayarn boğa, uyuşturucu iğne ile sakinleştirilip, sahibine teslim edildi.

Kent merkezinde sahibinin elinden kaçan boğa trafikte bulunan sürücülere ve kaldırımda yürüyen vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Yakalamak için boğanın peşine düşen sahibi ve çevrede bulunanlar boğayı uzun süre zaptedemedi. Yol güzergahında başı boş gezen bir boğanın olduğu ihbarını alan Amasya Belediyesi görevlileri Ziyapaşa Bulvarı istikametine geçti. Bir iş yerinin otoparkında kıstırılan boğa uyuşturucu iğneyle vurulup sakinleştirildikten sonra sahibine teslim edildi. 

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Sahibinin elinden kaçan boğa trafiği karıştırdı
Sahibinin elinden kaçan boğa trafiği karıştırdı
Sahibinin elinden kaçan boğa trafiği karıştırdı
Sahibinin elinden kaçan boğa trafiği karıştırdı
Sahibinin elinden kaçan boğa trafiği karıştırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

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