Sahibinin elinden kaçan 400 kiloluk boğa ortalığı birbirine kattı KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde hayvan pazarında sahibinin elinden kaçıp, 1 kişiyi yaralayan kurbanlık boğa, vatandaşların yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucu yakalanarak sahibine teslim edildi.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde hayvan pazarında sahibinin elinden kaçıp, 1 kişiyi yaralayan kurbanlık boğa, vatandaşların yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucu yakalanarak sahibine teslim edildi.

Simav'ın Leylekkürü mevkiindeki bin dekarlık alana kurulan hayvan pazarında alıcısını bekleyen 400 kiloluk kurbanlık yerli ırkı boğa ipini kopararak kaçtı. Pazarda diğer hayvanların arasına karışan boğa, kendisini yakalamak isteyen vatandaşlara saldırdı. Bu esnada bir kişiyi yaralayan boğa için vatandaşlar seferber oldu. Boğayı yakalamak için kovboylar gibi boynuna kement atmak isteyen vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar da kendilerini hayvanların bağlandığı demir korkuluklara çıkarak korumaya çalıştı. O anlar ise cep telefonları kameralarına yansıdı.

Yaklaşık yarım saatlik mücadelenin ardından bacağına ip geçirerek yakalanan boğa sahibine teslim edildi. Boğa sahibi tarafından hayvan pazarından hemen uzaklaştırıldı.

Kaynak: DHA