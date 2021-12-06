SAHİBİNİN BALKONDA BIRAKIP TATİLE GİTTİĞİ KÖPEK KURTARILDI

BOLU (DHA) - BOLU'da, sahibinin balkonda bırakıp tatile gittiği iddia edilen köpek, komşuların ihbarı üzerine 10 gündür aç ve susuz kaldığı balkondan itfaiye tarafından kurtarıldı. Köpek, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

Dün gece saatlerinde Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki balkonundan gelen köpek sesini duyan komşular durumu itfaiyeye haber verdi. Yaklaşık 10 gündür balkonda bulunan köpeğin sahibine ulaşamayan itfaiye ekipleri, balkona girilebilmesi için cumhuriyet savcılığından izin aldı. Ekipler, daha sonra kurtarma çalışması başlattı. Merdivenli itfaiye aracıyla köpeğin bulunduğu balkona çıkan ekipler, 10 gündür aç ve susuz kaldığı öğrenilen köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ise teşekkür etti.

Sahibinin köpeği balkonda bırakıp tatile çıktığı iddia edilirken, köpek bakım için Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesine götürüldü.