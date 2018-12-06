Sahibi, 20 Bin Eurosunu Yiyen Keçiyi Kesip Kızarttı
Sırbistan'da Belka adlı keçi, sahiplerinin 20 bin eurosunu yedi. Masada sadece 300 euro bırakan keçi, sahibi tarafından kesilerek kızartıldı.
Sırbistan'da Arandelovac şehri yakınındaki Ranilovic köyünde yaşayan Simic ailesi, 10 hektar toprak almak için 20 bin euro topladı. Satıcıyı bekleyen aile, parayı sayıp masaya bıraktı.
MASADAKİ PARALARI KEÇİ YEDİ
Milena Simic, "Kayınpeder sabah hayvanlara yem vermek için çıktı ve kapının açık kaldığını fark etmedi. Birkaç yıldır bizde yaşayan keçi Belka, eve girerek masadaki parayı yemeye başladı. Bir hışırtı ve gürültü duyunca kocam neler oluyor diye bakmaya gitti ve çok fenalaştı, neredeyse kalbi duracaktı. Belka masadaki tüm parayı yedi, sadece 300 euro kaldı, geriye kalan para çiğnendi ve yutuldu" diye anlattı.
KESİP KIZARTTILAR
Kadın, "Kocam o andan itibaren konuşmuyor, sadece oturup tek bir noktaya bakıyor" diye ekledi. Haberde, keçinin kesilip kızartıldığı da aktarıldı.
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Herşeyde bir hayır vardır bilemeyizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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EURO YİYEN MASUM KEÇİ:))Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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para yemek içindir keçi bile bunu biliyorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ya o 300 euroyuda yeseydi ne yapardınızCevap Yaz Yayından Kaldır
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satılsaydı 20 bin euro ederdi. . ben olsam yemezdim. . turizm için kulanırdımCevap Yaz Yayından Kaldır