Sahibi, 20 Bin Eurosunu Yiyen Keçiyi Kesip Kızarttı

Sahibi, 20 Bin Eurosunu Yiyen Keçiyi Kesip Kızarttı

Sırbistan'da Belka adlı keçi, sahiplerinin 20 bin eurosunu yedi. Masada sadece 300 euro bırakan keçi, sahibi tarafından kesilerek kızartıldı.

Sırbistan'da Arandelovac şehri yakınındaki Ranilovic köyünde yaşayan Simic ailesi, 10 hektar toprak almak için 20 bin euro topladı. Satıcıyı bekleyen aile, parayı sayıp masaya bıraktı.

MASADAKİ PARALARI KEÇİ YEDİ

Milena Simic, "Kayınpeder sabah hayvanlara yem vermek için çıktı ve kapının açık kaldığını fark etmedi. Birkaç yıldır bizde yaşayan keçi Belka, eve girerek masadaki parayı yemeye başladı. Bir hışırtı ve gürültü duyunca kocam neler oluyor diye bakmaya gitti ve çok fenalaştı, neredeyse kalbi duracaktı. Belka masadaki tüm parayı yedi, sadece 300 euro kaldı, geriye kalan para çiğnendi ve yutuldu" diye anlattı.

KESİP KIZARTTILAR

Kadın, "Kocam o andan itibaren konuşmuyor, sadece oturup tek bir noktaya bakıyor" diye ekledi. Haberde, keçinin kesilip kızartıldığı da aktarıldı.

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