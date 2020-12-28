Sahibini kovalayan boğa bir darbede onu yere yıktı
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Sahibini kovalayan boğa bir darbede onu yere yıktı

28.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:35

Denizli'nin Budan ilçesinde, kendi elleriyle beslediği boğanın saldırısına uğrayan yetiştirici yaralandı.

Denizli'nin Budan ilçesinde, kendi elleriyle beslediği boğanın saldırısına uğrayan yetiştirici yaralandı. Oğlu tarafından son anda kurtarılan çiftçi, sosyal medyadan "1-0 yenildik galiba" paylaşımını yaptı.

Olay, Buldan ilçesi Kadıköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kendisine ait besihanede hayvanlarını besleyen yetiştirici Hüseyin Onat, bir anda kendi eliyle besleyip büyüttüğü boğanın saldırısına uğradı. Besihane içerisinde Onat'ı kovalamaya başlayan boğa, attığı boynuz darbesiyle çiftçiyi yere serdi.

Öfkeli boğanın boynuz darbelerine defalarca maruz kalan Hüseyin Onat, o sırada besihanede kendisine yardım etmekte olan oğlu Ali Onat'ın yardımıyla daha boğanın hışmından kurutuldu. Hüseyin Onat, oğlu ve yakınları tarafından Buldan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Onat, aldığı boynuz darbesi nedeniyle başında oluşan derin kesiğe dikiş atılarak taburcu edildi.

Boğanın Hüseyin Onat'a saldırma anları, besihanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kızgın boğanın Onat'ı kovalaması ve bir darbeyle yere yıktığı anlar yer aldı. Sağlık durumu iyi olan Onat, taburcu olduktan sonra geldiği evinde yaptığı öz çekimin altına ""1-0 yenildik galiba" notunu paylaştı.

(İHA)

Sahibini kovalayan boğa bir darbede onu yere yıktı
Sahibini kovalayan boğa bir darbede onu yere yıktı
Sahibini kovalayan boğa bir darbede onu yere yıktı
Sahibini kovalayan boğa bir darbede onu yere yıktı
Sahibini kovalayan boğa bir darbede onu yere yıktı
Sahibini kovalayan boğa bir darbede onu yere yıktı
Sahibini kovalayan boğa bir darbede onu yere yıktı
Sahibini kovalayan boğa bir darbede onu yere yıktı
Sahibini kovalayan boğa bir darbede onu yere yıktı
Sahibini kovalayan boğa bir darbede onu yere yıktı
Sahibini kovalayan boğa bir darbede onu yere yıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ACIKARA

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