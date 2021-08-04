sahibindex Vasıta raporu temmuz sonuçları açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

sahibindex Vasıta raporu temmuz sonuçları açıklandı

sahibindex Vasıta raporu temmuz sonuçları açıklandı
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Vasıta raporuna göre temmuz ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil oldu.

Sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Vasıta raporuna göre temmuz ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil oldu.

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, otomobili, minivan, panelvan, arazi/SUV, pick-up, motosiklet ve ticari araçlar takip etti.

Marka model sıralamasında ilk sırada Renault Clio ve Volkswagen Passat yer aldı. Geçen yılın temmuz ayının lideri olan Opel Astra ise listede üçüncü oldu.

Sıralama Renault Megane ve Ford Focus ile devam etti. Temmuz ayında en çok ilanı verilen Arazi SUV pick-up markası değişmedi ve geçtiğimiz yıl da olduğu gibi ilk sırayı yine Nissan aldı.

Sahibindex Vasıta raporuna göre temmuz ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi.

2020 yılının temmuz ayında ilan sayısı ile lider olan 2015 model otomobiller bu yıl, 2016 model otomobiller ile birinciliği paylaştı.

Geçtiğimiz senenin temmuz ayına oranla 2 puan düşüş görüldü ve tüm ilanlar arasında araçların yüzde 33,5'i 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 25,4'ü 50 bin-100 bin TL aralığında satışa sunuldu. Bu oran geçen yıl ise yüzde 33,4 olarak belirlenmişti.

Sahibinden.com'da temmuz ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken otomobil, geçtiğimiz sene olduğu gibi Volkswagen marka otomobiller oldu. Sıralama ise değişmedi ve Volkswagen'i Renault, BMW, Opel ve Ford takip etti.

Araçlar en çok gece 22.00-23.00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 10 dakika 3 saniye olarak kaydedildi.

Sahibinden.com'un temmuz ayı verilerine göre satılık otomobil ilan fiyatları yüzde 2,6 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Aliyev Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ece Erken Yusuf Güney Çağatay Akman
Spor Muslera Ali Koç Eda Erdem Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
sahibindex Vasıta raporu temmuz sonuçları açıklandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 14:20:19. #1.14#

title