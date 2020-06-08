Sahibinden satılık savaş uçakları
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Sahibinden satılık savaş uçakları

DÜNYANIN birçok ülkesinde, 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana çeşitli savaşlarda ya da askeri amaçlarla kullanılan jet uçakları, internet siteleri üzerinden satışa çıkarıldı.

Sahibinden satılık savaş uçakları
08.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:15

DÜNYANIN birçok ülkesinde, 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana çeşitli savaşlarda ya da askeri amaçlarla kullanılan jet uçakları, internet siteleri üzerinden satışa çıkarıldı. Uçaklar arasında 1980 yılı üretimi F16 savaş uçağı ile 1986 üretimi Rusların ünlü MIG 29 avcı uçağı ve 1959 yılında üretilen F4 Phantom uçağı da bulunuyor.

2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana birçok ülke tarafından hava kuvvetleri için üretilen binlerce uçak, kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra depolama alanlarına çekiliyor ya da imha ediliyor. Bazı koleksiyonerler ve uçak meraklıları, bu uçakları satın alıp, bakımlarını yaptırdıktan sonra tekrar uçuruyor. Sivil kullanım amacıyla alınan uçaklar, silah sistemleri ve üzerlerindeki askeri ürünler sökülerek, silahsızlandırılıyor. Sivil uçak olarak kaydedilen uçaklar, daha sonra da çeşitli sebeplerle satışa sunuluyor.

F16 AVCI UÇAĞI 8,5 MİLYON DOLARGünümüzde binlerce askeri uçak internet üzerinden satılıyor. Çeşitli havacılık sitelerinde, ABD yapımı 1980 yılında üretilen F16 avcı uçağı, 1986 yılında Sovyetler Birliği dağılmadan önce üretilen MIG 29 avcı uçağı ve 1959 yılında üretilen F4 Phantom avcı uçağı satılık ilanına konulanlar arasında dikkati çekiyor.Halen aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede kullanılan uçaklardan F16 avcı uçağı 8,5 milyon dolar, F4 Phantom 3 milyon 250 bin dolar, MIG 29 ise 4 milyon 650 bin dolar fiyatla müşteri bekliyor. Uçaklar arasında 2003 yılında üretilen CASA askeri nakliye uçağı da yer alıyor. İnternet sitesinde uçağın fiyatı için iletişime geçilmesi gerektiği belirtiliyor.MIG 21'İN FİYATI 40 BİN DOLARİnternet üzerinden satılan en ucuz uçaklardan Sovyetler Birliği üretimi olan MIG 21 PFM jet uçağı bugün halen bazı ülkeler tarafından kullanılıyor. MIG 21 uçakları geçen günlerde Libya'da UMH birlikleri tarafından Hafter unsurlarından geri alınan Al Watiya Askeri Havaalanı'ndaki hangarlarda görülmüştü. İnternet üzerinde satışa sunulan MIG 21'in fiyatı ise sadece 40 bin dolar. İkinci Dünya Savaşı'nın son döneminde 1944 yılında Nazi Almanya'sı tarafından üretilen çift jet motorlu Messerschmitt Me 262 uçak ise 430 bin Euro'dan satışa çıkarıldı. Yine Kore Savaşı sırasında büyük başarı sağlayan ABD uçaklarından 1952 yılı üretimi olan ve bugün hala çeşitli gösteri uçuşlarında kullanılan F86 da 275 bin dolarla satılıyor.İnternet sitelerinde satışa sunulan İngiltere kraliyet hava ve deniz kuvvetleri için üretilen dikine iniş kalkış yapabilen Harrier tipi GR3 ve FA2 gibi ilginç uçaklar da bulunuyor. Keşif ve yakın destek için üretilen ve halen birçok ülkede uçak gemilerinde kullanılan uçakları satın almak isteyenlerin fiyat alması gerektiği belirtiliyor.Satıştaki uçaklardan en çok rağbet gören ise Çek Cumhuriyeti üretimi Albatros uçağı. Çift kişilik olarak üretilen ve ikinci nesil jet eğitiminin yanı sıra hafif saldırı görevlerinde de kullanılan uçaklardan bir tanesi geçen 20 Mart günü Bahar Kalkanı Harekatı sırasında Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşürülmüştü. Albatros uçaklarının fiyatları, donanıma göre 155 bin ile 250 bin dolar arasında değişiyor.

Diğer taraftan internet sitelerinde onlarca tek motorlu ve çift motorlu savaş uçağı da 30 bin dolardan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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