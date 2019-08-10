Sahibinden REKOR! Sahibinden.com 45,3 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

10.08.2019 03:21

Sahibinden.com Kendi Rekorunu Yeniledi



Sahibinden REKOR, biraz ironik ama doğru, Sahibinden.com 45,3 Milyon Kullanıcıya Ulaştı.

Türkiye'nin ilan ve alışverişte ilk adresi sahibinden.com, 2019 Temmuz Google Analytics verilerine göre web'de 34,9 milyon, mobil'de 10,4 milyon olmak üzere toplamda 45,3 milyon aylık aktif kullanıcı, 323 milyon ziyaret ve 10 milyar sayfa görüntüleme ile yeni bir rekora imza attı.

Toplam 10 kategoride yaklaşık 6 milyon aktif ilanın yer aldığı sahibinden.com, similarweb verilerine göre Google, Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube 'dan sonra Türkiye'nin en çok ziyaret edilen internet platformu konumunda bulunuyor.

sahibinden.com'un mobil uygulamalarının kullanımı geçtiğimiz yılın Temmuz ayına oranla %14,4 arttı. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla mobilde büyüme trendinin devam etmesi bekleniyor.

Rekor düzeye ulaşan ziyaretçi istatistikleriyle ilgili değerlendirme yapan sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan, "Dijital teknolojilerin gelişim hızına paralel olarak biz de yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Hem insan kaynağı hem de teknoloji yatırımlarına aralıksız devam ediyoruz. Büyük veri, makine öğrenimi ve dijital pazarlama teknolojilerine yönelik projeler önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hedefimiz hizmet kalitemizi ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkararak müşteri memnuniyetini maksimum düzeye taşımak…Hayata geçirdiğimiz çalışmaların bir ödülü olarak bugün 45,3 milyon kullanıcının buluştuğu bir platform haline geldik. Bu başarıya ulaşmamızda yanımızda olan tüm kullanıcılarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: Teknotalk.com