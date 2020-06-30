Sahibinden kaçan kurbanlığı Kartepe kurban timi yakaladı
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Sahibinden kaçan kurbanlığı Kartepe kurban timi yakaladı

Kartepe ilçesinde kaçan bir kurbanlık, belediye bünyesinde kulan 'kurban yakalama timi' tarafından yakalandı.

Sahibinden kaçan kurbanlığı Kartepe kurban timi yakaladı
30.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:06

Kartepe ilçesinde kaçan bir kurbanlık, belediye bünyesinde kulan 'kurban yakalama timi' tarafından yakalandı.

Kurban Bayramı'na hazırlanan Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'kurban yakama timi erken iş başı yaptı. Tim içerisinde yer alan ekip üyeleri eğitimlerini tamamlayarak görevlerine kısa bir süre önce başladı. Bir veteriner ile dört personelin yer aldığı beş kişilik tim, gelen ihbarı değerlendirerek kaçan kurbanlığı başarılı bir operasyonla yakaladı. Kartepe Uzunbey Mahallesi'nde hayvan yetiştiricisi olan Osman Koyun'a ait boğa ekipler tarafından havalı tabanca ile sakinleştirici iğne yapılarak yakalanarak sahibine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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