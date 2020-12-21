Sahibinden kaçan başıboş at trafikte tehlike saçtı
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Sahibinden kaçan başıboş at trafikte tehlike saçtı

21.12.2020 07:04 | Son Güncelleme: 21.12.2020 07:10

Tekirdağ Malkara'da bir at, sahibi olmadan trafikte 4 nala ilerlemesi görenlerini şaşkına çevirdi.

Tekirdağ Malkara'da bir at, sahibi olmadan trafikte 4 nala ilerlemesi görenlerini şaşkına çevirdi.

Sahibinin beslemek için birkaç dakika yanından ayrıldığı at, gözle kaş arasında kaçtı. Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 4 nala koşan 4 teker arabaya bağlı at, görenleri şaşkına çevirdi. Trafikte gülümseten anlar yaşanırken, duyarlı bir vatandaş atı yakalayarak güvenli bir yere bağladı.

Vatandaşların yönlendirmesi sonucu sahibi de çok geçmeden atını bulmayı başardı. Yaşanan ilginç anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Yakalamak istedim, hızlanınca yakalayamadım"

Öte yandan atın trafikte 4 nala koştuğunu ifade eden Kokoreççi Rıdvan Ihlamur, "At aşağıdan yukarıya doğur koşturuyordu. Bir baktım üzerinde sahibi yok. Önümden geçerken durdurmaya çalıştım ama hızlanınca başarılı olamadım. Muhtemelen hayvan araçlardan ürkmüş olabilir. Ama neyse ki duyarlı bir vatandaşımız hayvanı yakalayıp güvenli bir yere çekti" diye konuştu.

Berkay Yılmaz isimli genç de, trafikte ilerleyen ve arabanın üzerinde atın sahibi olmadığını görünce şaşkına döndüklerini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Sahibinden kaçan başıboş at trafikte tehlike saçtı
Sahibinden kaçan başıboş at trafikte tehlike saçtı
Sahibinden kaçan başıboş at trafikte tehlike saçtı
Sahibinden kaçan başıboş at trafikte tehlike saçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 07:10:32. #1.15#
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