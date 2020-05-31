Sahibinden güldüren iddia: Rahatına düşkün tavuk sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor Sahibinden güldüren iddia: Rahatına düşkün tavuk sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor Mardin'in Kızıltepe ilçesinde köylülerin 'sosyete tavuk' diye hitap ettiği tavuk, kümes yerine balkonda bulunan sandalyeye yumurtlaması ile dikkat çekiyor Sandalyede yumurtlayan tavuk, daha sonra kümese...

Sahibinden güldüren iddia: Rahatına düşkün tavuk sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde köylülerin 'sosyete tavuk' diye hitap ettiği tavuk, kümes yerine balkonda bulunan sandalyeye yumurtlaması ile dikkat çekiyor

Sandalyede yumurtlayan tavuk, daha sonra kümese giderek diğer tavukların arasına karışıyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan bir vatandaşın tavuklarından biri iddiaya göre kümes yerine evin balkonunda bulunan sandalyeden başka bir yere yumurtlamıyor. Tavuğun rahatlığına düşkün halini gören vatandaşlar 'sosyete tavuk' diye hitap ediyor.

Kızıltepe'ye bağlı Beşik Köyünde yaşayan Bedia ve Halil Güneş çiftinin tavukların arasında yaşayan bir tavuk diğerlerinden çok farklı. Köylülerin 'sosyete tavuk' ismini verdiği tavuk kümes yerine evin balkonunda bulunan plastik sandalyeyi kendine mesken seçti. Her gün yumurtlamak için kümesten çıkıp sandalyeye gelen rahatına düşkün tavuk, sandalyede yumurtasını yapıp diğer tavukların arasına karışıyor. İlk başlarda bunu tuhaf karşılayan aile ise duruma zamanla alıştı.

Tavuklarının bu tavrına alıştıklarını anlatan Halil Güneş, "Günlük bir yumurta veriyor bize. Sandalyede olmasa yumurtlamıyor. Alışmış sandalyede oturup yumurtluyor. Bir aydan beri günde bir yumurta veriyor bu şekilde" dedi.

Kaynak: İHA