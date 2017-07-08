Sahibinden.com, Yeniden "En Dikkat Çeken Mobil Uygulama" Oldu

sahibinden.com, 3 ayrı kategoride yeniden "en dikkat çeken mobil uygulama" oldu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, MMA Türkiye (Mobil Pazarlama Derneği), Nielsen ve Digital Age dergisi iş birliğiyle yılda iki kez gerçekleştirilen ve gelenekselleşen "Dikkat Çeken Uygulamalar" araştırmasının 2017 yılı ilk yarı sonuçlarına göre, sahibinden.com "Pazar Yeri", "Emlak" ve "İkinci El" kategorilerinde 4'üncü kez üst üste birinci seçildi.



40 farklı kategoride yürütülen araştırmada sahibinden.com, 3 farklı araştırma başlığında birinci seçilen tek marka oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com'un İş, Servis ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, şunları kaydetti:



"Bu prestijli araştırmada iddialı olduğumuz alanlarda bir kez daha birinciliğimizi koruduğumuz için mutluyuz. Mobil uygulamamızı sürekli olarak geliştirmeye, yeni özelliklerle zenginleştirmeye devam ediyoruz. Şirket olarak amacımız, teknolojiyi, inovasyonu ve müşteri memnuniyetini odağımızda tutarak tüm kullanıcılarımıza, her daim kolay ve zevkle kullanabilecekleri bir platform sunabilmek. Uygulamamızın, tam 4 yıldır farklı alanlarda Türkiye'nin en iyileri arasında gösterilmesi de doğru yolda ilerlediğimizi bizlere en iyi şekilde gösteriyor."