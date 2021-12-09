sahibinden.com yeni hizmeti "S-Garajım"ı tanıttı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

sahibinden.com yeni hizmeti "S-Garajım"ı tanıttı

sahibinden.com yeni hizmeti
AA / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

sahibinden.com, Oto360 platformu kapsamında milyonlarca araç sahibinin aracıyla ilgili ihtiyaç duyduğu veya takip etmek istediği bilgileri bir arada bulabileceği "S-Garajım" servisini kullanıcıların beğenisine sundu.

sahibinden.com, Oto360 platformu kapsamında milyonlarca araç sahibinin aracıyla ilgili ihtiyaç duyduğu veya takip etmek istediği bilgileri bir arada bulabileceği "S-Garajım" servisini kullanıcıların beğenisine sundu.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, Oto360 kapsamında yeni hizmete sunulan S-Garajım, araç alım satımı esnasında ihtiyaç duyulan mevcut servislere ek olarak, araç sahiplerine araçlarıyla ilgili konularda uçtan uca deneyim sunmayı hedefliyor.

S-Garajım'a aracını ekleyen kullanıcılara araçlarıyla ilgili 2.el fiyat tarihçesi, güncel piyasa değeri gibi bilgiler detaylı analizlerle sunulmakla birlikte, düzenli yerine getirilmesi gereken MTV ödemesi, yaz ve kış lastiğine geçiş, servis bakımı gibi işler hakkında gerekli hatırlatmalar yapılıyor.

Kullanıcılar dilerlerse araçlarına ilişkin ilgili belgelerini S-Garajım'a yükleyerek güvenle dijital ortamda saklayabiliyor, istedikleri zaman erişebiliyor. S-Garajım ayrıca, ihtiyaç durumunda il bazında kolayca görüntülenebilecek yetkili bayi bilgilerinin sunulmasına ek olarak aracın marka ve modeline uygun yedek parçaların listesini filtreleyerek kullanıcıya sunuyor.

Otomotiv pazarındaki hareketlilik çevrim içi devam ediyor

TÜİK'in eylül ayı verilerine göre yıl başından itibaren 3,9 milyon otomobilin el değiştirdiği otomotiv pazarındaki hareketlilik sahibinden.com'un "Vasıta" kategorisine de yansıyor. Ocak- Kasım 2021 ayları arasında tüm Türkiye'den kullanıcılar, araç alım ve satımı için vasıta kategorisine 9 milyondan fazla ilan verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Ürün ve Deneyimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, Oto360 servisinin kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılandığını ve kullanım oranının her ay giderek arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"S-Garajım ile sunduğumuz tamamlayıcı hizmetler de üyelerimizin araçlarıyla ilgili takip etmek istedikleri konuları tek ara yüzden sunmaya ve araç piyasasındaki değişimleri de daha yakından takip etmelerine olanak sağlıyor. Araç sahipliği deneyimine yeni bir boyut kazandıran bu hizmetimiz sayesinde ilerleyen dönemlerde kullanıcılarımız var olan hizmetlere ek olarak farklı avantajlarla da karşılaşacak"

Yediemin otoparkında 6 milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi

Yediemin otoparkında 6 milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi

 2022 için MTV zam oranı yüzde 25 oldu! İşte aracına göre ödenecek MTV tutarları

2022 için MTV zam oranı yüzde 25 oldu! İşte aracına göre ödenecek MTV tutarları

 Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullandı, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde zam oranı yüzde 36'dan 25'e indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullandı, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde zam oranı yüzde 36'dan 25'e indi

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title