sahibinden.com İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı Raporu'nu açıkladı

Sürdürülebilir hedefler doğrultusunda yıllardır pek çok çalışma yürüten sahibinden.com, dünyanın en saygın çevre enstitülerinden merkezi İsveç'te bulunan Su ve Hava Koruma Araştırmaları Enstitüsü (Institutet för Vatten-och LuftvArdsforskning-IVL) desteğiyle hazırladığı rapor ile ikinci...

Sürdürülebilir hedefler doğrultusunda yıllardır pek çok çalışma yürüten sahibinden.com, dünyanın en saygın çevre enstitülerinden merkezi İsveç'te bulunan Su ve Hava Koruma Araştırmaları Enstitüsü (Institutet för Vatten-och LuftvArdsforskning-IVL) desteğiyle hazırladığı rapor ile ikinci elin sürdürülebilirliğe katkısına dair sonuçları açıkladı.

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 12'ncisi olan "sorumlu üretim ve tüketim" maddesi doğrultusunda hazırlanan İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı Raporu, e-ticarette ikinci el etkisinin sürdürülebilirliğe katkısını somut sayısal veriler üzerinden ölçerek yeniden kullanım alışkanlıkları, tüketim döngüsü farkındalığı ve sorumlu tüketimde bireyin tercihlerinin gücüne dikkati çekiyor.

Raporun ortaya koyduğu verilere göre, sahibinden.com'da 2020'de yayınlanan 3,5 milyon ilan üzerinden yapılan çalışma sonucu sahibinden.com kullanıcıları, ikinci el ürünleri tercih ederek sıfır ürün üretiminin önüne geçti ve 1 yılda 1,9 milyon ton karbondioksit üretiminden tasarruf etti. 1,9 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon, 160 yolcu kapasiteli bir uçağın İstanbul-New York arasında gerçekleştireceği 200 bin uçuşun yol açacağı emisyona, bir başka deyişle her biri yılda 13 bin 776 kilometre yol yapan 550 bin arabanın sebep olduğu emisyona eşit.

Kullanıcılar, ikinci el ürünleri tercih ederek 800 bin ton çelik, 70 bin ton alüminyum ve 120 bin ton plastik tasarrufu sağladı. Bu verilere göre, 800 bin ton çelik 80 tane İstanbul Atatürk Olimpik Stadyumu yapımında kullanılan çelik miktarına, 70 bin ton alüminyum 3,5 milyar akıllı telefon üretiminde kullanılan alüminyum miktarına, 120 bin ton plastik ise her biri 3,7 kilo ağırlığındaki 32 milyon plastik sandalyeye karşılık geliyor.

"Sürdürülebilirlik iş modelimizin özünde var"

sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı Raporu'nun açıklandığı çevrim içi etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Sektörde geride bıraktığımız 21 yılın ardından bugün ayda ortalama 55 milyonun üzerinde kullanıcımızı 10 farklı kategoride 5 milyondan fazla ilan ile buluşturan bir teknoloji şirketiyiz. İnsana ve teknolojiye yatırım, AR-GE ile değer yaratmak ve kullanıcı deneyimi odağının yanı sıra sürdürülebilirlik kavramı da uzun süredir kurum değerlerimizin bir parçası.

Karbondioksit tasarrufu sağlayan yeşil teknoloji uygulamaları, teknoloji endüstrisini karbon-nötr hale getirmek için taahhüt vermek üzere LFCA (Leaders for Climate Action) üyeliği ve çalışanların birer sürdürülebilirlik elçisine dönüşmeleri doğrultusundaki çalışmalara ek olarak bu yıl iş modelimizin özünde olan sürdürülebilirlik kavramının sağladığı faydayı somutlaştırmak için bir adım attık. Sürdürülebilir bir gelecek için karbon ayak izinin azaltılması, sorumlu tüketim bilincinin kazanılması ve geri dönüşüm konularında farkındalık yaratmak için ortaya çıkardığımız İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı Raporu, kullanıcılarımızın platformumuz aracılığı ile sürdürülebilirlik kavramına sağladığı katkıyı çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor."

sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan da dünyadaki doğal kaynakların sınırlı ve dış etkilerle kolayca tahrip olmasına rağmen dünya nüfusu ve endüstrileşmenin çok hızlı artması nedeniyle "yeniden kullanım" tanımını ortaya koyarak ikinci el kullanımını hayata entegre etmek gerektiğini söyledi.

Bu farkındalık doğrultusunda Türkiye'nin öncü elektronik ticaret ve ilan platformlarından biri olarak ikinci el kullanımının daha sürdürülebilir bir dünyaya etkisini anlamak için sahibinden.com platformundaki verilerle ikinci elin etkisini ölçen İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı Raporu'nu hazırladıklarını anlatan Erdoğan, "sahibinden.com olarak yaklaşık 1,9 milyon ton karbondioksit emisyonundan tasarruf edilmesine aracı olduğumuzu gözler önüne seren raporda, çıkan rakamlar sürdürülebilirlik etkisinin ikinci el kullanımı ile daha da artacağını gösteriyor. Bu noktada, ikinci el satın almanın daha ulaşılabilir hale gelmesini amaçlayarak sürdürülebilir bir dünya için öncü ve yenilikçi çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Bu bilgiler ışığında sizleri de ikinci el kullanımını hayata entegre ederek hem eşya hem de dünyanın ömrünü uzatmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık