"sahibinden.com" hakkında yürütülen rekabet soruşturması sonuçlandı
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"sahibinden.com" hakkında yürütülen rekabet soruşturması sonuçlandı

'sahibinden.com' hakkında yürütülen rekabet soruşturması sonuçlandı
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) hakkındaki soruşturmada, idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) hakkındaki soruşturmada, idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun, "sahibinden.com"un vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiasına yönelik yürüttüğü soruşturma sonuçlandı.

Kurul, sahibinden.com'un Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal etmediğini, dolayısıyla idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığını kararlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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"sahibinden.com" hakkında yürütülen rekabet soruşturması sonuçlandı - Haberler Ekonomi
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