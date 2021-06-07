sahibinden.com Global Wellness Day'in 7. kez ana sponsoru oldu
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sahibinden.com Global Wellness Day'in 7. kez ana sponsoru oldu

sahibinden.com Global Wellness Day'in 7. kez ana sponsoru oldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

sahibinden.com, Türkiye'den doğarak tüm dünyaya yayılan ve herkesi iyi yaşam konusunda bilinçlenmeye davet eden Global Wellness Day'in 7. kez ana sponsoru oldu.

sahibinden.com, Türkiye'den doğarak tüm dünyaya yayılan ve herkesi iyi yaşam konusunda bilinçlenmeye davet eden Global Wellness Day'in 7. kez ana sponsoru oldu.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl, etkinlik esnasında 12 saat kesintisiz global canlı yayın yapılacak.

Global Wellness Day, 12 Haziran Cumartesi günü Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Yeni Zelanda'dan başlayıp Los Angeles'ta son bulacak 12 saatlik canlı yayın kutlamasına dünyanın dört bir yanından katılacak olan ünlü ve uzman isimler fiziksel, ruhsal ve zihinsel sağlığın önemini vurgulamak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Etkinliğin katılımcıları arasında yer alan Uluslararası Aktör ve Senarist Said Taghmaoui, İngiltere'nin Gençlik ve Ruh Sağlığı Elçisi Dr. Alex George, Manevi Lider ve Barış Elçisi Sri Sri Ravi Shankar küresel meditasyon seansına liderlik edecek.

Ödüllü Görüntü Yönetmeni ve Yapımcı Louie Schwartzberg, Rancho la Puerta'nın Kurucu Ortağı Deborah Szekely, YouTube'da 9,4 milyondan fazla izlenmesi olan Shaolin Temple Avrupa'nın Müdürü Master Shi Heng-Yi, New York Times'ın en çok satan yazarı ve zihin, beden ve ruh sağlığı uzmanı Kimberly Snyder, Biyofizikçi ve eski NASA bilim adamı Fred Maxik, sosyal ve çevresel değişim için müzik yapan uluslararası sanatçılar grubu NYADO, Polonyalı Akordeon Virtüözü Marcin Wyrostek, Opera Sanatçısı Boyd Owen, İrlandalı Vegan Beslenme Uzmanları Steve & Dave (The Happy Pear), Bütünsel Yaşam Mentoru Clara Seren Amram, Yogi ve Yoga Revealed'ın Kurucusu Andrew Sealy, Nörobilimci ve İtalya, Parma Üniversitesi Stres Fizyolojisi Laboratuvarı Başkanı Dr. Andrea Sgoifo, Global Wellness Institute Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Susie Ellis etkinliğin katılımcıları arasında yer alacak.

Global Wellness Day Kurucusu Belgin Aksoy ve oğlu ise tandem yamaç paraşüt uçuşu yapacak ve Dünya Rekortmeni Wingsuit BASE Jumper Cengiz Koçak, iki yamaç paraşütü arasından adrenalin dolu atlamasıyla nefes kesecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, şunları kaydetti:

"Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan pandeminin zorlayıcı koşullarını sadece ruhsal değil aynı zamanda bedensel olarak da derinden hissediyoruz. Bu dönemde sağlığımızı koruyabilmenin, yaşamımızın kıymetini bilmenin önemini daha da iyi anlıyoruz. Türkiye'yi hayalleriyle buluşturmak amacıyla çıktığımız yolda, iyi hizmet sunmanın ön koşulunun sağlıklı ve iyi yaşamdan geçtiğine inanıyoruz. Attığımız her adımda bu anlayışı yaşatmaya çalışan bir kurum olarak tüm ekibimizle Global Wellness Day hareketinin bir parçası olmayı sürdürüyoruz. İyi bir yaşam için; fiziksel, zihinsel ve duygusal dengenin bir bütün olarak korunduğu iyi yaşam felsefesini desteklemekten memnuniyet duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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