sahibinden.com, geçen yıla ait verilerini açıkladı

03.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:36

E-ticaret platformu sahibinden.com, geçen yıla ait verilerini paylaştı.



sahibinden.com'un açıklamasına göre, platform, kullanıcı, ziyaret ve sayfa görüntüleme sayılarında rekorunu 5 ay üst üste yenileyerek büyük bir başarıya imza attı. Platformun aylık kullanıcı sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 46,8 milyona ulaştı.



Google, Youtube, Facebook, Twitter ve Instagram'dan sonra Türkiye'nin en çok ziyaret edilen internet platformu olan sahibinden.com'un kullanıcıları, sahibinden.com'un mobil uygulamasını da çok sevdi. Geçen yıl mobil uygulamanın kullanıcı sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 16 arttı.



"Sohbet olmadan alışveriş olmaz" diyenler sahibinden.com üzerinden 267 milyon kere mesajlaştı. Kullanıcılar sahibinden.com'da hayallerini süsleyen ilanları araştırırken her ziyarette ortalama 12 dakika zaman geçirdi. Geçen yıl içinde sahibinden.com'da yaklaşık 2 milyon satılık ev ilanı verildi.



Yıl boyunca 42 milyar arama yapıldı. Otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı olmak üzere 6 milyona yakın vasıta ilanı verildi. Yaklaşık 18 milyon ilan toplamda 308 milyon defa favorilere eklendi. "Türkiye'nin Favorisi" ise 5 bin 686 defa favorilere eklenerek rekor kıran 2018 model beyaz motokaravan oldu.



Cep telefonu trendlerini yakından takip edenler 2019 yılında sahibinden.com'da 1,1 milyon cep telefonu ilanı verdi. sahibinden.com kullanıcıları milyonlarca ilan arasından ilgilendiği aracı kolayca bulmak için Fotoğraftan Araç Tanıma hizmetini yaklaşık 7 milyon defa kullandı. Geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle kullanıcıların hayatını kolaylaştıran sahibinden.com, otomobil alıp satarken kullanıcıların ihtiyaç duyacakları hizmetleri tek bir platform üzerinden sunduğu sahibinden.com Oto360 hizmetini kullanıma açtı.



sahibinden.com'un "en"leri



sahibinden.com'da en çok aranan kelimeler "kiralık, satılık, bmw, araba, bisiklet, fiorino, acil, boyasız, dubleks, range rover" oldu. Hayallerine ulaşmak isteyenler sahibinden.com'da en fazla aramayı 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 13: 00'te yaptı.

sahibinden.com'da 1 yıl içinde en çok aranan hizmetler, eşyalarını taşımak isteyenlerin vazgeçilmezi "Evden Eve Nakliyat" ve yaşadığı yeri renklendirmek isteyenlerin gözdesi "Boyacı" oldu.



Türkiye'nin üç büyük şehri emlak ilanı vermek için yarıştı. En çok emlak ilanı veren şehir bir kez daha İstanbul olurken onu Ankara ve İzmir takip etti. Toplamda 243 milyon 817 bin 922 metrekare emlak ilanı verildi. sahibinden.com'da en çok görüntülenen kategori ise vasıta olurken, mega kent İstanbul en çok vasıta ilanı veren şehir oldu. sahibinden.com'un tüm sosyal medya hesapları üzerinden toplam 60 milyona yakın kullanıcıya ulaşıldı.

Kaynak: AA